УЗ призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ зі Львова до Києва

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №778 сполученням Львів – Київ, який курсуватиме 23 та 30 березня.

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Про це повідомили в УЗ.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.

Розклад руху:

23 березня: відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04;

30 березня: відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04.

"Укрзалізниця" наголошує, що продаж квитків уже відкрито. Придбати їх можна на сайті УЗ, у мобільному застосунку або в касах вокзалів.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.