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УЗ призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ зі Львова до Києва
"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №778 сполученням Львів – Київ, який курсуватиме 23 та 30 березня.
Про це повідомили в УЗ.
Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.
Розклад руху:
- 23 березня: відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04;
- 30 березня: відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04.
"Укрзалізниця" наголошує, що продаж квитків уже відкрито. Придбати їх можна на сайті УЗ, у мобільному застосунку або в касах вокзалів.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.