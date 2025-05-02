"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Жмеринка: какое расписание

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Решение было принято для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничный период.

Расписание движения

Расписание поезда:

Из Киева: отправление в 08:33.

Остановка в Виннице: 11:46–11:50.

Прибытие в Жмеринку: 12:37.

В обратном направлении:

Отправление из Жмеринки: 16:28.

Остановка в Виннице: 17:12–17:17.

Прибытие в Киев: 21:15.

Поезд также будет делать остановку на станции Козятин.

В поезде будут купейные вагоны с сидячими местами.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, а также в железнодорожных кассах.

Ранее "Укрзализныця" объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни мая.