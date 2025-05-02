- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Жмеринка: какое расписание
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Решение было принято для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничный период.
Расписание движения
Расписание поезда:
- Из Киева: отправление в 08:33.
- Остановка в Виннице: 11:46–11:50.
- Прибытие в Жмеринку: 12:37.
В обратном направлении:
- Отправление из Жмеринки: 16:28.
- Остановка в Виннице: 17:12–17:17.
- Прибытие в Киев: 21:15.
Поезд также будет делать остановку на станции Козятин.
В поезде будут купейные вагоны с сидячими местами.
Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, а также в железнодорожных кассах.
Ранее "Укрзализныця" объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни мая.