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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Трускавец: график движения

вагон поезда
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец. / Укрзалізниця

" Укрзализныця " объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни мая.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о графике и билетах?

Дополнительный поезд из столицы в курортный Трускавец и в обратном направлении будет курсировать 9 и 11 мая 2025 года.

Время отправления:

  • отправление из Киева в 10:16, а прибытие в Трускавец в 19:37;
  • отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.

В составе поезда пассажирские вагоны купейного типа, но с сидячими местами: нечетные номера мест — у окна, парные — у прохода.

Билеты доступны для покупки через мобильное приложение "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Дополнительные рейсы на май

Кроме того, "Укрзализныця" нашла технические возможности продолжить курсирование регионального поезда Черновцы — Львов — Черновцы в мае 2025 года. Поезд №802/801 будет отправляться в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.

Напомним, "Укрзализныця", чтобы удовлетворить спрос пассажиров, объявила о назначении дополнительного поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев, который будет курсировать 25 апреля и 2 мая.

Автор:
Татьяна Ковальчук