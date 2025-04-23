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"Укрзализныця" переходит на европейскую систему управления движением: что это изменит

Укрзализныця
"Укрзализныця" внедряет ERTMS / Укрзалізниця

"Укрзализныця" переходит на европейскую систему управления железнодорожным движением European Rail Traffic Management System (ERTMS), которая включает в себя новую систему мобильной связи для железной дороги – FRMCS.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) по запросу "Интерфакс-Украина".

Необходимость внедрения ERTMS обусловлена необходимостью увеличить пропускную способность пограничных железнодорожных узлов, модернизировать техническую и технологическую базу железной дороги, а также интегрировать железнодорожный транспорт Украины в мультимодальную Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) Евросоюза.

"Это позволит создать панъевропейскую сеть радиосвязи для пассажирских и грузовых поездов, которые могли бы двигаться через границы стран без необходимости установления какой-либо другой национальной системы радиосвязи", — заявил член НКЭК Александр Бисюк.

Внедрение системы позволит повысить безопасность перевозок благодаря стабильной связи между поездами и диспетчерами, снизит задержку при передаче сигналов, создаст возможность управлять движением поездов в реальном времени, уточнили в НКЭК.

Регулятор сообщил, что инфраструктура сети FRMCS для железнодорожного транспорта Украины будет разворачиваться исключительно вдоль железнодорожных путей, как на территории станций (главных и станционных), так и на скачках между ними.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев, который будет курсировать в пиковые дни апреля и мая.

Автор:
Татьяна Бессараб