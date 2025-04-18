"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев – Каменец-Подольский: даты и время отправки

"Укрзализныця", чтобы удовлетворить спрос пассажиров, объявила о назначении дополнительного поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев, который будет курсировать в пиковые дни апреля и мая.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Даты и время отправки дополнительного поезда:

из Киева поезд будет отправляться 25 апреля и 2 мая в 07:47 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:38;

в обратном направлении – в тот же день в 13:44, прибытие в Киев в 21:58.

Во время поездки поезд будет останавливаться на станциях: Вишневое, Казатин, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Хмельницкий, Гречаны.

Билеты в плацкартные, купейные вагоны и СВ можно приобрести в мобильном приложении, на сайте или в кассах вокзалов "Укрзализныци".

О дополнительных рейсах на Пасху

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев – Луцк – Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.

Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.

Кроме того, "Укрзализныця" анонсировала дополнительные рейсы поезда №159/160 Киев — Трускавец. Даты отправки: 25-27 апреля и 2-4 мая.