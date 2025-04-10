"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити" Киев — Луцк на Пасху

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев – Луцк – Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, из столицы поезд отправится в 07:21 и прибудет в Луцк в 13:00. В обратном направлении отправление из Луцка состоится в 16:29, прибытие в Киев — в 22:17.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.

Будет обслуживать рейс двухэтажный электропоезд Skoda, оснащенный вагонами 1-го и 2-го класса, а также вагоном-буфетом. В "Укрзализныце" отмечают, что путешествие будет комфортным, теплым и с возможностью перекусить в пути.

Билеты доступны к продаже в мобильном приложении, на официальном сайте компании, а также в билетных кассах вокзалов.

Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.