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"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити" Киев — Луцк на Пасху
К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев – Луцк – Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, из столицы поезд отправится в 07:21 и прибудет в Луцк в 13:00. В обратном направлении отправление из Луцка состоится в 16:29, прибытие в Киев — в 22:17.
На маршруте предусмотрены остановки на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.
Будет обслуживать рейс двухэтажный электропоезд Skoda, оснащенный вагонами 1-го и 2-го класса, а также вагоном-буфетом. В "Укрзализныце" отмечают, что путешествие будет комфортным, теплым и с возможностью перекусить в пути.
Билеты доступны к продаже в мобильном приложении, на официальном сайте компании, а также в билетных кассах вокзалов.
Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.