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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Інтерсіті" Київ — Луцьк на Великдень
До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Згідно з розкладом, зі столиці поїзд вирушить о 07:21 і прибуде до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку відправлення з Луцька відбудеться о 16:29, прибуття до Києва — о 22:17.
На маршруті передбачено зупинки на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне та Ківерці.
Обслуговуватиме рейс двоповерховий електропоїзд Skoda, оснащений вагонами 1-го і 2-го класу, а також вагоном-буфетом. В "Укрзалізниці" зазначають, що подорож буде комфортною, теплою та з можливістю перекусити в дорозі.
Квитки вже доступні до продажу в мобільному застосунку, на офіційному сайті компанії, а також у квиткових касах вокзалів.
Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.