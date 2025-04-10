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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Одеса: який розклад
"Укрзалізниця" на період Великодніх свят призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ: він курсуватиме 18 та 21 квітня.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"На період великодніх свят Укрзалізниця призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі — до рідних, друзів чи просто до моря або столиці", - йдеться у повідомленні.
Який розклад
Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме о 08:33. До Одеси він прибуватиме о 18:08. У зворотному напрямку - відправлення з Одеси о 10:28, прибуття до Києва о 21:15.
Зупинки передбачені на станціях Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина.
Як повідомляється, квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на сайті і в залізничних касах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" на пікові дати Великодніх свят призначила додатковий регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці з 18 по 21 квітня та з 25 по 28 квітня. Поїзд розрахований на 170 місць.