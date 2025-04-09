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"Укразалізниця" призначила додатковий поїзд на Великодні свята: у якому напрямку курсуватиме
"Укрзалізниця" на пікові дати Великодніх свят призначила додатковий регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці з 18 по 21 квітня та з 25 по 28 квітня. Поїзд розрахований на 170 місць.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"З турботою про пасажирів, які планують поїздки на Великодні свята, Укрзалізниця призначає регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року", — йдеться у повідомленні.
Графік руху наступний:
- поїзд №802/801 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19;
- поїзд №802/801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.
За інформацією "Укрзалізниці", на вказаному маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць — це гарантуватиме тишу, плавний хід і зручні сидіння для комфортної подорожі. Квитки на поїзд можна придбати в застосунку чи на сайті компанії, а також в касах залізничних вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про відкриття продажу квитків у сполученні Львів – Чоп – Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.