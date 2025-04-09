"Укразализныця" назначила дополнительный поезд на Пасхальные праздники: в каком направлении будет курсировать

"Укрзализныця" на пиковые даты Пасхальных праздников назначила дополнительный региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Поезд рассчитан на 170 мест.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С заботой о пассажирах, которые планируют поездки на Пасхальные праздники, Укрзализныця назначает региональный поезд №802/801 Черновцы — Львов — Черновцы в даты повышенного спроса: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025".

График движения следующий:

поезд №802/801 Черновцы — Львов: отправление из Черновцов в 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломыя 08:04–08:07, Ивано-Франковск 08:54–08:58, Ходоров 10:04–10:06 и прибытие во Львов в 11:19;

поезд №802/801 Львов — Черновцы: отправление из Львова в 17:20, Ходоров 18:37–18:39, Ивано-Франковск 19:47–19:56, Коломыя 20:56–20:58, Снятын 21:31–21:33 и прибытие в Черновцы в 22:07.

По информации "Укрзализныци", на указанном маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, рассчитанный на 170 мест — это будет гарантировать тишину, плавный ход и удобные сиденья для комфортного путешествия. Билеты на поезд можно приобрести в приложении или на сайте компании, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" объявила об открытии продажи билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.