"Укрзалізниця" покращила можливості доїзду до Ужгорода та Карпат для низки регіонів

"Укрзалізниця" забезпечить зручне пересадкове сполучення з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода та покращить пересадкові можливості з Кременчука до Карпат і Буковини.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, компанія була змушена обмежити маршрут руху пасажирських поїздів Ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука до станції Мукачево.

Наразі задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж по одному вагону на поїзди на дільниці Львів — Ужгород — Львів, які прямують дільницею через Самбір — Сянки:

№59/60 Київ — Ужгород;

№45/46 Харків — Ужгород.

Як наголошують в УЗ, це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси (обираючи поїзд №12/11 Одеса — Львів), а також з Полтави та Кременчука (обираючи поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево).

Крім того, "Укрзалізниця" покращить пересадкове сполучення Кременчуцького регіону з Івано-Франківськом, Чернівцями, Яремчею, Ворохтою та Ясіня.

"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - підкреслили в УЗ.

Зокрема з поїзда №129/130 Кременчук — Мукачево — Кременчук гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди №25/26 Одеса — Ясіня, №34/33 Ясіня — Кривий Ріг (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні) №116/115 Запоріжжя — Чернівці або №135/136 Одеса — Чернівці (для подорожей до Коломиї та Чернівців)

Повідомляється, що квитки зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в залізничних касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.