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"Укрзализныця" улучшила возможности доезда в Ужгород и Карпаты для ряда регионов
"Укрзализныця" обеспечит удобное пересадочное сообщение из Одессы, Полтавы, Кременчуга в Ужгород и улучшит пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и Буковину.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что в связи со строительством европейского пути на участке Чоп — Ужгород компания была вынуждена ограничить маршрут движения пассажирских поездов Ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево.
Для минимизации неудобств и гарантированной пересадки, для пассажиров открыта предварительная продажа по одному вагону на поезда на участки Львов — Ужгород — Львов, которые следуют по участку через Самбор — Сянки:
- №59/60 Киев — Ужгород;
- №45/46 Харьков — Ужгород.
Как отмечают в УЗ, это позволит удобно через Львов добраться до Ужгорода из Одессы (выбирая поезд №12/11 Одесса — Львов), а также из Полтавы и Кременчуга (выбирая поезд №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг — Мукачево).
Кроме того, "Укрзализныця" улучшит пересадочное сообщение Кременчугского региона с Ивано-Франковском, Черновцами, Яремчей, Ворохтой и Ясиней.
"Из Кременчуга, Хорола и Глобиного теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", — подчеркнули в УЗ.
В частности с поезда №129/130 Кременчуг — Мукачево — Кременчуг гарантированно можно осуществить пересадку на поезда №25/26 Одесса — Ясиня, №34/33 Ясиня — Кривой Рог 136 Одесса — Черновцы (для путешествий в Коломыю и Черновцы)
Сообщается, что билеты удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении Укрзализныци и в железнодорожных кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.