Строительство евроколеи Чоп-Ужгород завершат летом 2025 года.

Проект строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом перешел в финальную стадию и завершится к августу 2025 года. Он реализуется в рамках участия Украины в программе Европейского союза Connecting Europe Facility (CEF).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он отметил, что эта евроколея открывает прямой доступ к европейской железнодорожной сети, позволяет существенно сократить логистические расходы, повышает эффективность международного пассажирского и грузового сообщения, создает новые возможности развития транзитного потенциала Украины.

Что уже сделано на строительстве:

уже завершена прокладка 8 км нового "широкого" пути, заключено 7,6 км пути европейского стандарта (40% работ),

подготовлено еще почти 2 км совмещенного пути (100% работ), выполнены все необходимые земляные работы.

активно продолжаются работы по электрификации "широких" путей, прокладке кабельных сетей, строительству инженерной инфраструктуры, обновлению пассажирских платформ.

стартовали работы по приведению в строй вокзала в городе Чоп, важного транзитного хаба, чтобы улучшить условия для пассажиров.

В перспективе планируется дальнейшее развитие сети европейского пути в Украине. Это важный стратегический курс, который не только сделает путешествия более удобными и быстрыми, но и формирует новое качество обслуживания пассажиров и бизнеса.

О восстановлении евроколеи из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению евроколеи шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года на Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .