- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Строительство евроколеи Чоп-Ужгород завершат летом 2025 года.
Проект строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом перешел в финальную стадию и завершится к августу 2025 года. Он реализуется в рамках участия Украины в программе Европейского союза Connecting Europe Facility (CEF).
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Он отметил, что эта евроколея открывает прямой доступ к европейской железнодорожной сети, позволяет существенно сократить логистические расходы, повышает эффективность международного пассажирского и грузового сообщения, создает новые возможности развития транзитного потенциала Украины.
Что уже сделано на строительстве:
- уже завершена прокладка 8 км нового "широкого" пути, заключено 7,6 км пути европейского стандарта (40% работ),
- подготовлено еще почти 2 км совмещенного пути (100% работ), выполнены все необходимые земляные работы.
- активно продолжаются работы по электрификации "широких" путей, прокладке кабельных сетей, строительству инженерной инфраструктуры, обновлению пассажирских платформ.
- стартовали работы по приведению в строй вокзала в городе Чоп, важного транзитного хаба, чтобы улучшить условия для пассажиров.
В перспективе планируется дальнейшее развитие сети европейского пути в Украине. Это важный стратегический курс, который не только сделает путешествия более удобными и быстрыми, но и формирует новое качество обслуживания пассажиров и бизнеса.
О восстановлении евроколеи из Чопа в Ужгород
О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению евроколеи шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.
О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.
Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.
В апреле 2024 года на Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .