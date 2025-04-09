Будівництво євроколії Чоп - Ужгород завершать влітку 2025 року

Проєкт будівництва євроколії між Чопом і Ужгородом перейшов у фінальну стадію і завершиться до серпня 2025 року. Він реалізується в рамках участі України у програмі Європейського Союзу Connecting Europe Facility (CEF).

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що ця євроколія відкриває прямий доступ до європейської залізничної мережі, дозволяє суттєво скоротити логістичні витрати, підвищує ефективність міжнародного пасажирського та вантажного сполучення, створює нові можливості для розвитку транзитного потенціалу України.

Що вже зроблено на будівництві євроколії:

вже завершено прокладання 8 км нової “широкої” колії, укладено 7,6 км колії європейського стандарту (40% робіт),

підготовлено ще майже 2 км суміщеної колії (100% робіт), виконано всі необхідні земляні роботи.

активно тривають роботи з електрифікації "широкої" колії, прокладання кабельних мереж, будівництва інженерної інфраструктури, оновлення пасажирських платформ.

стартували роботи із приведення до ладу вокзалу в місті Чоп, важливого транзитного хабу, щоб покращити умови для пасажирів.

У перспективі планується подальший розвиток мережі європейської колії в Україні. Це важливий стратегічний курс, який не лише зробить подорожі зручнішими та швидшими, а й формує нову якість обслуговування пасажирів і бізнесу.

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.