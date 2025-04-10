"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев — Одесса: какое расписание

" Укрзализныця " на период Пасхальных праздников назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев: он будет курсировать 18 и 21 апреля.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

"На период пасхальных праздников Укрзализныця назначает дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия — к родным, друзьям или просто в море или столицу", — говорится в сообщении.

Какое расписание

Отмечается, что из Киева поезд отправится в 08:33. В Одессу он прибудет в 18:08. В обратном направлении – отправление из Одессы в 10:28, прибытие в Киев в 21:15.

Остановки предусмотрены на станциях Винницы, Жмеринки, Подольска, а также Раздельной, Кодымы, Рудницы, Вапнярки и Казатина.

Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" на пиковые даты Пасхальных праздников назначила дополнительный региональный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Поезд рассчитан на 170 мест.