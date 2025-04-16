"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд Киев — Трускавец на весенние праздники

"Укрзализныця" объявила о назначении традиционного дополнительного поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни весеннего сезона.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о графике и билетах

"Укрзализныця" анонсировала дополнительные рейсы поезда №159/160 Киев — Трускавец на весенний сезон.

Поезд будет отправляться из Киева 25, 26 и 27 апреля, а также 2, 3 и 4 мая 2025 года. Отправление из Киева – в 10:16, прибытие в Трускавец – в 19:37.

Из Трускавца поезд будет отправляться в те же даты — 25, 26, 27 апреля и 2, 3 и 4 мая, в 09:03, а в Киев будет прибывать в 19:11.

Поезд будет останавливаться во Львове и Дрогобыче.

Билеты доступны для покупки через мобильное приложение "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

О дополнительных рейсах на Пасху

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев — Луцк — Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.

Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.