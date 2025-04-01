Поездам "Укрзализныци" добавили дополнительную остановку в Киеве: детали

Теперь некоторые поезда " Укрзализныци " будут останавливаться в Киеве на платформе Выдубичи-Трипольские.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

Почему это важно?

Остановка расположена у ключевой транспортной развязки столицы в районе Южного моста, на пересечении Приднепровского шоссе и Саперно-Слободской улицы.

Она является частью транспортно-пересадочного узла "Выдубичи", объединяющего:

метро "Выдубичи";

платформу "Выдубичи" для пригородных поездов и Киевской кольцевой электрички ;

платформу Выдубичи-Трипольские;

автостанцию "Выдубичи".

Какие преимущества для пассажиров

Как отмечают в УЗ, остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую и Приднепровье.

Сообщается, что билеты уже в продаже в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении "Укрзализныци".

Ранее "Укрзализныця" добавила двум поездам остановку в Буче. Это позволит пассажирам значительно сэкономить свое время.