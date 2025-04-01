- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Поездам "Укрзализныци" добавили дополнительную остановку в Киеве: детали
Теперь некоторые поезда " Укрзализныци " будут останавливаться в Киеве на платформе Выдубичи-Трипольские.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.
Почему это важно?
Остановка расположена у ключевой транспортной развязки столицы в районе Южного моста, на пересечении Приднепровского шоссе и Саперно-Слободской улицы.
Она является частью транспортно-пересадочного узла "Выдубичи", объединяющего:
- метро "Выдубичи";
- платформу "Выдубичи" для пригородных поездов и Киевской кольцевой электрички ;
- платформу Выдубичи-Трипольские;
- автостанцию "Выдубичи".
Какие преимущества для пассажиров
Как отмечают в УЗ, остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую и Приднепровье.
Сообщается, что билеты уже в продаже в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении "Укрзализныци".
Ранее "Укрзализныця" добавила двум поездам остановку в Буче. Это позволит пассажирам значительно сэкономить свое время.