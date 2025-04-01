Поїздам "Укрзалізниці" додали додаткову зупинку у Києві: деталі

Відтепер деякі поїзди "Укрзалізниці" зупинятимуться у Києві на платформі Видубичі-Трипільські.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що з 10 квітня поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ зупинятимуться на платформі Видубичі-Трипільські в обох напрямках.

Чому це важливо?

Зупинка розташована біля ключової транспортної розв’язки столиці в районі Південного мосту, на перетині Наддніпрянського шосе та Саперно-Слобідської вулиці.

Вона є частиною транспортно-пересадного вузла "Видубичі", який об’єднує:

метро "Видубичі";

платформу "Видубичі" для приміських поїздів і Київської кільцевої електрички;

платформу Видубичі-Трипільські;

автостанцію "Видубичі".

Які переваги для пасажирів

Як наголошують в УЗ, зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров’я.

Повідомляється, що квитки вже у продажу в залізничних касах, на сайті та в застосунку "Укрзалізниці".

Раніше "Укрзалізниця" додала двом поїздам зупинку в Бучі. Це дозволить пасажирам значно зекономити свій час.