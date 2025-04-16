"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд Київ — Трускавець на весняні свята

“Укрзалізниця” оголосила про призначення традиційного додаткового поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні весняного сезону.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про графік та квитки

"Укрзалізниця" анонсувала додаткові рейси поїзда №159/160 Київ — Трускавець на весняний сезон.

Поїзд вирушатиме з Києва 25, 26 та 27 квітня, а також 2, 3 і 4 травня 2025 року. Відправлення з Києва — о 10:16, прибуття до Трускавця — о 19:37.

З Трускавця поїзд вирушатиме в ті ж дати — 25, 26, 27 квітня та 2, 3 і 4 травня, о 09:03, а в Київ прибуватиме о 19:11.

Поїзд зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже доступні для покупки через мобільний додаток "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Про додаткові рейси на Великдень

До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.

Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.