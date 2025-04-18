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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський: дати і час відправки

поїзд
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Кам'янець-Подільський. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця", аби задовольнити попит пасажирів, оголосила про призначення додаткового поїзда №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, який курсуватиме в пікові дні квітня і травня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Дати і час відправки додаткового поїзда:

  • з Києва поїзд вирушатиме 25 квітня та 2 травня о 07:47 та прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 17:38; 
  • у зворотному напрямку — того ж дня о 13:44, прибуття до Києва о 21:58.

Під час подорожі поїзд зупинятиметься на станціях: Вишневе, Козятин, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Хмельницький, Гречани.

Квитки у плацкартні, купейні вагони та СВ можна придбати у мобільному застосунку, на сайті чи у касах вокзалів "Укрзалізниці".

Про додаткові рейси на Великдень

До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.

Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.

Крім того, "Укрзалізниця" анонсувала додаткові рейси поїзда №159/160 Київ — Трускавець. Дати відправки: 25-27 квітня і 2-4 травня.

Автор:
Тетяна Ковальчук