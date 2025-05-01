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"Укрзализныця" изменила движение поездов, курсирующих между Коломыей, Львовом и Рава-Русской

поезда, перрон, люди
"Укрзализныця" изменила движение поездов. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" в связи с ремонтными работами на польской железной дороге внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По сообщению польского железнодорожного перевозчика ПКП Интерсити, в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Польских государственных железных дорог, поезд формирования польской железной дороги № 766/765 Варшава — Рава-Русская не будет курсировать с 1 по 12 мая 2025 года включительно", — сообщили в пресс-службе.

В этой связи на указанный период вносятся изменения в график движения ряда поездов:

  • поезд № 863/864 Коломыя – Рава-Русская будет курсировать только до/от станции Львов. На участке Львов – Рава-Русская временно не будет курсировать;
  • поезд № 865/866 Рава-Русская – Коломыя отправляется со станции Львов. На участке Рава-Русская – Львов поезд временно не будет курсировать;
  • поезд № 866/865 Коломыя – Рава-Русская будет курсировать только до станции Львов.

С целью обеспечения сообщения между Львовом и Рава-Русской на период проведения ремонтных работ назначается временный региональный поезд № 862 Львов – Рава-Русская, который будет ежедневно курсировать с 1 по 12 мая 2025 года. Время отправления из Львова – 18:00. Остановки: Брюховичи (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибытие в Рава-Русскую – 19:34.

Однако в указанный период сохраняется курсирование поезда № 768/767 Варшава – Рава-Русская, выполняемое польским перевозчиком SKPL.

Ранее "Укрзализныця" объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать в пиковые дни мая.

Автор:
Татьяна Ковальчук