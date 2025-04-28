"Укрзалізниця" запускає новий маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк

З 6 травня АТ "Укрзалізниця" запускає новий регіональний потяг №815/816, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що регіональний поїзд №815/816 Коломия — Луцьк — Коломия курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька.

Який графік

Як зауважують в УЗ, у напрямку Луцька поїзд курсуватиме щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

Зупинки: Івано-Франківськ 07:37–07:40 - Ходорів 08:53–08:54 - Львів 10:10–10:26 - Підзамче 10:37–10:39 - Радехів 11:55–11:56 - Горохів 12:31–12:32.

У напрямку Коломиї потяг також курсуватиме щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35

Зупинки: Горохів 17:07–17:08 - Радехів 17:42–17:43 - Підзамче 19:05–19:07 - Львів 19:18–19:41 - Ходорів 20:47–20:48 - Івано-Франківськ 21:50–21:53.

У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия.

На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2 класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.

Як повідомляють в УЗ, квитки на новий потяг вже в продажу.

Крім того, "Укрзалізниця" відшукала технічні можливості продовжити курсування регіонального поїзда Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Поїзд №802/801 відправлятиметься у наступні дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.