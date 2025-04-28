"Укрзализныця" запускает новый маршрут: соединит Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк

С 6 мая АО " Укрзализныця " запускает новый региональный поезд №815/816, соединяющий Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что региональный поезд №815/816 Коломыя — Луцк — Коломыя будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк.

Какой график

Как отмечают в УЗ, в направлении Луцка поезд будет курсировать каждый четверг, каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье.

Отправление из Коломыи — 06:55, прибытие в Луцк — 14:20.

Остановки: Ивано-Франковск 07:37–07:40 – Ходоров 08:53–08:54 – Львов 10:10–10:26 – Подзамче 10:37–10:39 – Радехов 11:55–11:56 – Горохов 12:31–12

В направлении Коломыи поезд также будет курсировать каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Отправление из Луцка — 15:17, прибытие в Коломыю — 22:35

Остановки: Горохов 17:07–17:08 – Радехов 17:42–17:43 – Подзамче 19:05–19:07 – Львов 19:18–19:41 – Ходоров 20:47–20:48 – Ивано-Франковск 21:50–21

В понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя.

На маршруте будет курсировать модернизированный рельсовый автобус PESA 620M, который имеет 95 мест для сидения 2 класса, кондиционирование воздуха, беспроводные зарядки для гаджетов и тихий и плавный ход.

Как сообщают в УЗ, билеты на новый поезд уже в продаже.

Кроме того, "Укрзализныця" нашла технические возможности продолжить курсирование регионального поезда Черновцы — Львов — Черновцы в мае 2025 года. Поезд №802/801 будет отправляться в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.