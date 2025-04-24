"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Ужгород на период летних путешествий и строительства европути

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №213/214 сообщением "иев – Ужгород – Киев в ответ на рост спроса со стороны пассажиров, а также в связи со строительством европейского пути между Чопом и Ужгородом.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Новый маршрут призван обеспечить комфортные поездки в Закарпатье в период повышенного туристического сезона.

По данным компании, за последние две недели ежедневное количество запросов на путешествия в Закарпатье в мобильном приложении "Укрзализныци" достигало 3000. Чтобы удовлетворить высокий спрос, поезд начнет курсировать уже с 12 мая.

График движения поезда:

Из Киева : с 12 мая по 30 мая — по четным числам, с 1 июня по 29 июля — по нечетным числам. Отправление в 23:00, прибытие в Ужгород — в 12:31 на следующий день.

Из Ужгорода : с 13 мая по 31 мая — по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля — по четным числам. Отправление в 19:00, прибытие в Киев — в 09:18.

Поезд будет осуществлять остановки на станциях: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Пидзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки и Перечин.

"Укрзализныця" отмечает, что новый рейс станет удобным вариантом для путешественников, планирующих посетить живописные уголки Львовщины и Закарпатья, оздоровиться в местных рекреационных зонах или просто открыть для себя красоту западной Украины. В частности, Ужгород в этот период привлекает туристов расцветом магнолий, сирени и лип.

Билеты уже доступны для приобретения через приложение "Укрзализныци", на сайте, а также в железнодорожных кассах.

Проект строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом перешел в финальную стадию и завершится к августу 2025 года. Он реализуется в рамках участия Украины в программе Европейского Союза Connecting Europe Facility