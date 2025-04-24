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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Ужгород на період літніх подорожей та будівництва євроколії

поїзд
УЗ запускає додатковий поїзд / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №213/214 сполученням Київ – Ужгород – Київ у відповідь на зростання попиту з боку пасажирів, а також у зв’язку з будівництвом європейської колії між Чопом та Ужгородом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Новий маршрут покликаний забезпечити комфортні поїздки до Закарпаття в період підвищеного туристичного сезону.

За даними компанії, протягом останніх двох тижнів щоденна кількість запитів на подорожі до Закарпаття в мобільному застосунку "Укрзалізниці" сягала 3000. Щоб задовольнити високий попит, поїзд почне курсувати вже з 12 травня.

Графік руху поїзда:

  • З Києва: з 12 травня по 30 травня — по парних числах, з 1 червня по 29 липня — по непарних числах. Відправлення о 23:00, прибуття до Ужгорода — о 12:31 наступного дня.
  • З Ужгорода: з 13 травня по 31 травня — по непарних числах, з 2 червня по 30 липня — по парних числах. Відправлення о 19:00, прибуття до Києва — о 09:18.

Поїзд здійснюватиме зупинки на станціях: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки та Перечин.

"Укрзалізниця" зазначає, що новий рейс стане зручним варіантом для мандрівників, які планують відвідати мальовничі куточки Львівщини та Закарпаття, оздоровитися в місцевих рекреаційних зонах або просто відкрити для себе красу західної України. Зокрема, Ужгород у цей період приваблює туристів розквітом магнолій, бузку та лип.

Квитки вже доступні для придбання через застосунок "Укрзалізниці", на сайті, а також у залізничних касах.

Додамо, що проєкт будівництва євроколії між Чопом і Ужгородом перейшов у фінальну стадію і завершиться до серпня 2025 року. Він реалізується в рамках участі України у програмі Європейського Союзу Connecting Europe Facility 

Автор:
Тетяна Гойденко