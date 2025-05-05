"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев — Днепр — Киев: какое расписание движения

" Укрзализныця " назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр — Киев на 9 и 11 мая.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Решение было принято для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничный период.

График движения

Отправление из Киева – в 13:44, прибытие в Днепр – в 21:00. В обратном направлении – из Днепра в 08:10 (9 мая) и в 08:15 (11 мая), в Киев – в 16:17.

По информации "Укрзализныци", поездом могут воспользоваться также жители Каменского и Смелы — остановка по станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев.

Билеты уже доступны в приложении железной дороги, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах железнодорожных вокзалов.

Дополнительные поезда на май

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая 2025 года.

Кроме того, компания объявила о назначении традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 по маршруту Киев — Трускавец — Киев, который будет курсировать 9 и 11 мая.

Также "Укрзализныця" нашла технические возможности продолжить курсирование регионального поезда Черновцы — Львов — Черновцы в мае 2025 года. Поезд №802/801 будет отправляться в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.

Напомним, с 6 мая АО "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №815/816, соединяющий Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк.