Новий рейс між столицею та Дніпром: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд

“Укрзалізниця” призначає додатковий поїзд №220/219 сполученням Київ – Дніпро – Київ для покращення пасажирського сполучення між містами.

Про це інформує пресслужба компанії.

Який розклад руху

Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ курсуватиме 16, 18, 25 травня та 1 червня.

Із Києва він вирушатиме о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36.

він вирушатиме о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36. У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:15, прибуття до столиці — о 16:17.

Передбачені зупинки на станції Кам’янське в обох напрямках, а також на станції ім. Тараса Шевченка у напрямку до Києва.

Поїзд сформований із купейних вагонів із сидячими місцями, також доступні вагони класу СВ.

Пасажири, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння, повинні врахувати:

непарні місця розташовані біля вікна;

парні — ближче до дверей купе.

Квитки доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

Нагадаємо, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.