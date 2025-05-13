Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

--0,01

EUR

46,16

--0,60

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

46,55

46,34

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий рейс між столицею та Дніпром: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ – Дніпро. / Укрзалізниця

Укрзалізниця” призначає додатковий поїзд №220/219 сполученням Київ – Дніпро – Київ для покращення пасажирського сполучення між містами.

Про це інформує пресслужба компанії.

Який розклад руху

Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ курсуватиме 16, 18, 25 травня та 1 червня.

  • Із Києва він вирушатиме о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36. 
  • У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:15, прибуття до столиці — о 16:17.

Передбачені зупинки на станції Кам’янське в обох напрямках, а також на станції ім. Тараса Шевченка у напрямку до Києва.

Поїзд сформований із купейних вагонів із сидячими місцями, також доступні вагони класу СВ.

Пасажири, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння, повинні врахувати:

  • непарні місця розташовані біля вікна;
  •  парні — ближче до дверей купе.

Квитки доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

Нагадаємо, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.

Автор:
Ольга Опенько