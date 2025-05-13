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Новий рейс між столицею та Дніпром: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд
“Укрзалізниця” призначає додатковий поїзд №220/219 сполученням Київ – Дніпро – Київ для покращення пасажирського сполучення між містами.
Про це інформує пресслужба компанії.
Який розклад руху
Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ курсуватиме 16, 18, 25 травня та 1 червня.
- Із Києва він вирушатиме о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36.
- У зворотному напрямку — з Дніпра о 08:15, прибуття до столиці — о 16:17.
Передбачені зупинки на станції Кам’янське в обох напрямках, а також на станції ім. Тараса Шевченка у напрямку до Києва.
Поїзд сформований із купейних вагонів із сидячими місцями, також доступні вагони класу СВ.
Пасажири, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння, повинні врахувати:
- непарні місця розташовані біля вікна;
- парні — ближче до дверей купе.
Квитки доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.
Нагадаємо, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.