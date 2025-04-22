Інклюзивні котеджі для захисників: на Рівненщині створили реабілітаційне містечко за понад 30 млн грн

У Клевані на Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни збудували модульне котеджне містечко для поранених військовослужбовців, які проходять реабілітацію після тяжких травм. Загальна вартість реалізації проєкту перевищила 30 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Про модульне містечко

Модульне містечко в Клевані складається з десяти сучасних котеджів, кожен із яких розрахований на комфортне проживання двох пацієнтів — переважно військових із черепно-мозковими або спінальними травмами.

Житлові умови максимально інклюзивні:

будинки адаптовані до потреб маломобільних осіб;

оснащені спеціальною сигналізацією для людей з порушеннями зору та слуху;

для забезпечення постійного догляду поруч функціонує цілодобовий сестринський пост.

Будівництво відбувалося за умов співфінансування з обласного бюджету та за підтримки компанії "Нова пошта".

Нагадаємо, з початку року понад 1500 українців отримали кредити на житло на суму 2,9 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя”. Загалом, з початку її реалізації 16 423 родини стали власниками житла, отримавши кредити на суму 26,975 млрд грн.