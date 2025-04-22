Инклюзивные коттеджи для защитников: в Ровенской области создали реабилитационный городок за 30 млн грн

В Клеване Ровенской области на территории областного госпиталя ветеранов войны построили модульный коттеджный городок для раненых военнослужащих, которые проходят реабилитацию после тяжелых травм. Общая стоимость реализации проекта превысила 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

О модульном городке

Модульный городок в Клеване состоит из десяти современных коттеджей, каждый из которых рассчитан на комфортное проживание двух пациентов – преимущественно военных с черепно-мозговыми или спинальными травмами.

Жилищные условия максимально инклюзивны:

дома адаптированы к нуждам маломобильных лиц;

оснащены специальной сигнализацией для людей с нарушениями зрения и слуха;

для обеспечения постоянного ухода рядом функционирует круглосуточный сестринский пост.

Строительство проходило при софинансировании из областного бюджета и при поддержке компании "Новая почта".

Напомним, с начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "єОселя". В целом, с начала ее реализации 16 423 семьи стали владельцами жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.