Украинцы уже получили 2,9 млрд грн кредитов на жилье с начала года

С начала года более 1500 украинцев получили кредиты на жилье на сумму 2,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "єОселя". Всего с начала ее реализации 16 423 семьи стали собственниками жилья, получив кредиты на сумму 26,975 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

"Программа "єОселя" изменила фокус на рынок первичного жилья, что также дает стимул развития строительной и смежным отраслям", — отметил Телюпа.

Кто воспользовался программой доступной ипотеки

За прошедшую неделю украинцы получили 109 кредитов на 205,4 млн. грн. В частности, кредиты под 3% получили:

33 военнослужащих и силовиков;

5 медиков;

4 педагога.

Кредиты под 7% получили:

54 украинца без собственного жилья;

11 ВПЛ;

2 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в рамках первой продажи получили 70 украинцев, из которых 25 – на объекты на стадии строительства, а 39 кредитов было выдано на жилье вторичного рынка.

О программе

Программа естьОселя является частью политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития производства.

Она была запущена в октябре 2022 года. Реализацией программы занимаются Министерство экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

К банкам-партнерам программы относятся Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Напомним, льготной ставкой в 3% могут воспользоваться такие категории граждан как военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей.

Для всех остальных граждан без жилья, а также участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц ставка ипотеки составляет 7%.

Напомним, первые двое заемщиков стали владельцами жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".

Заметим, ЧАО "Укрфинжилье" рассматривает вариант привлечение иностранных банков к участию в государственной программе доступной ипотеки "єОселя".