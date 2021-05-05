SpaceX запустила еще 60 аппаратов Starlink: на орбите уже более 1500 интернет-спутников

Американская компания Илона Маска SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

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"Вывод спутников Starlink подтвержден", — говорится в сообщении SpaceX.

Указано, что запуск был осуществлен в 15:01 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты группу спутников Starlink вывели на заданную орбиту.

Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска уже девятый раз, через 8 минут 39 секунд после запуска осуществила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Известно, что это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля 2021 года.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов этого типа (а в дальнейшем — из 30 тысяч).

Для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

Напомним, первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Тем временем SpaceX уже выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем, 2022, году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.