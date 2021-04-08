SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников: в 10 раз за год (ВИДЕО)

Космическая компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту 60 интернет-спутников системы Starlink, завершив десятую за год миссию.

Об этом сообщила пресс-служба Spacex в Twitter.

В частности, запуск осуществила ракета-носитель Falcon 9.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8 — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

Традиционно компания транслировала событие в прямом эфире.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После выхода на орбиту спутники успешно развернулись.

Напомним, 14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

Как известно, компания Илона Маска — мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.