Транспорт 30 минут назад

SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников: в 10 раз за год (ВИДЕО)

После выхода на орбиту спутники успешно развернулись

Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX

Космическая компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту 60 интернет-спутников системы Starlink, завершив десятую за год миссию.

Об этом сообщила пресс-служба Spacex в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, запуск осуществила ракета-носитель Falcon 9.

Традиционно компания транслировала событие в прямом эфире.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После выхода на орбиту спутники успешно развернулись.

Читайте также:
SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск

Напомним, 14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

Как известно, компания Илона Маска — мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Сич-2-1": Украина хочет запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли
"Сич-2-1": Украина хочет запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли
Действовать вопреки: 4 вдохновляющих истории успеха
Действовать вопреки: 4 вдохновляющих истории успеха
SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск
SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Всех бытовых потребителей газа в Украине автоматом переведут на годовые контракты с мая

  3. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

  4. Кличко назвал новую дату отключения отопления в Киеве

  5. Втекти від локдауну. Скільки зараз коштує оренда або купівля заміського будинку під Києвом

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...