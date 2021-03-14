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В мире 6 минут назад

SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников (ВИДЕО)

Это уже 22-й запуск спутников в рамках проекта Starlink по глобальному охвату интернетом

Фото: SpaceX Фото: SpaceX
Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 еще 60 спутников в рамках развертывания глобального покрытия спутниковым интернетом Starlink. Об этом сообщает сама SpaceX в своем Twitter.

Девятый запуск Falcon 9 был осуществлен около 12:00 по киевскому времени со стартового комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США). После размещения спутников на земной орбите ракета вернулась обратно.

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"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), завершив девятый полет этого ускорителя", — говорится в сообщении.

Это также 22-й запуск группы интернет-спутников в рамках данного проекта начиная с мая 2019 года. Таким образом, SpaceX довела численность своей орбитальной группировки до 1263 аппаратов.

Напомним, что спутниковый интернет Starlink от SpaceX может появиться в Украине в 2022 году. Уже сейчас технология доступна для предзаказа.

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