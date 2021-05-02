Наука 50 минут назад

Астронавты космической миссии Crew-1 успешно возвратились на Землю (ВИДЕО)

В миссии Crew-1 участвовали три американских астронавта — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути

Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX
Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX

2 мая космический корабль Crew Dragon (С207 Resilience) первой регулярной миссии SpaceX Crew-1 с астронавтами успешно вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).

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Как сообщает компания SpaceX в Twitter, перелет занял 6,5 часа. Таким образом, примерно в 10:00 по киевскому времени корабль приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

Трансляцию возвращения корабля космическая компания Илона Маска транслировала на своем YouTube-канале.

В миссии Crew-1 участвовали три американских астронавта — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

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Отметим, что экипаж Crew Dragon-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года и провел на МКС шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля успешно пристыковался к Международной космической станции.

Напомним, в 2020 году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил астронавтов на МКС.

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

 

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