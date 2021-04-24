Космический корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС (ВИДЕО)

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля успешно пристыковался к Международной космической станции.

Прямую трансляцию запуска можно наблюдать на сайте NASA.

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"Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде прибыли на Международную космическую станцию в субботу", — говорится в сообщении.

При этом одновременно к станции будут пристыкованы сразу два "Дракона".

Предполагается, что экипаж проработает на станции около полугода и вернется на Землю 31 октября 2021 года.

Отметим, что астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля — начале мая.

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Как сообщалось, многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартовал к Международной космической станции 23 апреля.

Напомним, в 2020 году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил астронавтов на МКС.

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.