Вторая миссия SpaceX Crew Dragon: на МКС отправили четырех астронавтов (ВИДЕО)

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС), что на орбите Земли.

Это уже вторая пилотируемая миссия частной американской компании, принадлежащей Илону Маску, сообщает NASA.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station : pic.twitter.com/WDAl8g7bUK

Указано, что экипаж состоит из представителей трех космических агентств.

В частности, состав экипажа такой:

- Шейн Кимбро от NASA (командир);

- Меган Макартур от NASA (пилот);

- Акихико Хосидэ от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований);

- Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).

"Glad to be back in space for all of us." — @Astro_Kimbrough. The second stage has separated, and the @SpaceX Crew Dragon spacecraft with four astronauts aboard is in orbit, and on the way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ygzlgtVjWd