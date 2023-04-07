Uklon появится за границей, возможно, уже в апреле

Украинский сервис вызова такси Uklon в ближайшее время заработает за рубежом. Об этом рассказал операционный директор и соучредитель компании Сергей Смусь в интервью Liga.

В планах компании зайти в две страны с перерывом в три-четыре месяца, еще в одной стране начать работать с партнером.

“В мае 2022 года мы планировали войти в первую страну, а в прошлом году должны были зайти по меньшей мере в три страны, еще в одной – запуститься за франшизой. Сейчас мы работаем, чтобы очень скоро это произошло, возможно, уже в апреле", - рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.

Стоимость выхода на новый рынок составляет не менее $1 млн в страну. К тому же во всех странах сейчас достаточно конкурентная среда.

Это не первая попытка компании выйти на международный рынок.

В 2021 году Uklon начал работать в Молдове, но уже в марте 2022 года работу сервиса пришлось приостановить из-за начала полномасштабной войны в Украине и проблем с партнером.

На молдавском рынке главным конкурентом Uklon был сервис вызова такси "Яндекс".

"Мы ее (Молдову) запускали как тест – это дало нам очень большой опыт. Мы закрыли этот рынок, потому что не было возможности туда ездить: война, много неизвестных, решили не тратиться еще на то направление. Но основным фактором был партнер, который не оправдал наших надежд", – сказал Смусь.

В мае 2022 года Uklon запускала международную франшизу, чтобы распространять украинский продукт на весь мир.

Напомним, компания Uklon была основана в Киеве в 2009 году.