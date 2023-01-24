UklonВолонтер: объединить тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее предоставить

В сложное время украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon продолжает заниматься волонтерской деятельностью и помогать. Так, в начале полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Uklon запустил новый класс авто #UklonВолонтер, в рамках которого компания бесплатно подвозит еду, горючее и медикаменты туда, где они нужны.





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О волонтерском опыте компании Uklon рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна" .

Сначала проект #UklonВолонтер работал на базе контакт-центра Uklon, поэтому запросы принимались круглосуточно и ставились в очередь вручную. В приоритете нуждались военные, терробороны и больницы. Были выполнены тысячи доставок для наших защитников и защитниц: запчасти и дизель, плитоноски, шлемы, необходимые лекарства, теплые вещи, в том числе буржуйки, турбопечки и т.д.

Впоследствии подключить класс #UklonВолонтер и получить помощь в доставке или трансфере людей стало возможным на странице проекта . Кроме этого, изменился и акцент на обеспечении все больших проблем вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ), а также на покрытии неотложных потребностей в прифронтовых городах. Перевезли сотни килограмм продуктовых наборов, одежды, медикаментов и средств личной гигиены для ВПЛ. В то же время в компании помогали и четвероногим друзьям, передавая сотни килограмм корма для животных и других необходимых вещей в приюты.

Основной целью проекта является объединить тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто может ее оказать. Так, например, в марте 2022 года Uklon начал совместную работу с Благотворительной организацией Киев Волонтерский, которая объединяет заведения питания и пекарни. Слава Балбек, архитектор и совладелец заведений «Дублер» и «Дилетант» вместе с командой координировали процесс сбора заявок и работу заведений, а Uklon отвозили волонтеров и доставляли уже нужные продукты и готовые обеды.

Для популяризации работы класса #UklonВолонтер компания ведет поиск волонтеров через упоминания в собственных соцсетях (Instagram, Facebook) и на YouTube #UklonВолонтер ищет волонтерские организации , где ролик компании охватил более 1 600 000 просмотров. К тому же, пользователи сервиса получают ежемесячно небольшие отчеты волонтерской деятельности компании в виде пуш-уведомлений и историй внутри приложения.

Компания повышает уровень осведомленности о работе класса и через инфлюансеров и лидеров мнений. Например, в одном из выпусков шоу “Такі справи” Даша Астафьева вспомнила о проекте #UklonВолонтер ( ДАША АСТАФЬЕВА и ЛЕСЯ НИКИТЮК готовят борщ/ТАКИЕ БЛЮДА #8 ), а также на канале “Отака історія” отметили об итогах работы класса дней его работы ( 5 ФАКТОВ О ШУХЕВИЧЕ | Вместе с @imtgsh ). Кроме того, упоминания о проекте набрали более 3 000 000 охватов в медиа.

Результаты проекта

За более чем 300 дней работы класса #UklonВолонтер было совершено 40 427 поездок , на покрытие которых компания инвестировала 16 086 357 гривен . За этот период пользователи сервиса перевели 2 020 066 гривен от общей суммы в поддержку работы класса через опцию "Донат" на главном экране приложения. В целом к проекту привлечены 144 благотворительные организации и 37 заведений .

В общем вместе с партнерами, волонтерами и водителями удалось передать:

13 440 литров горючего ,

601 297 порций пищи ,

30 927 кг продуктов ,

11 600 литров питьевой воды

свыше 300 кг лечебного корма .

#UklonВолонтер работает в 6 городах страны: Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье и Днепре. Больше всего волонтерских поездок было совершено в Харькове (56,1% от общего количества). На втором месте – Киев (29,9%), где наибольшее количество волонтерских поездок было в марте и апреле. Тройку лидеров замыкает Днепр (с 9,0% от общего количества).

Класс #UklonВолонтер живет и продолжает свою работу: с 2023 года меняется концепция работы – теперь проект будет работать напрямую с общественными организациями по договорным отношениям через фонд Uklon Care. Обновленные отчеты о ходе проекта можно просматривать на странице Uklon .