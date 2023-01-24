UklonВолонтер: об'єднати тих, кому потрібна допомога, з тими, хто може її надати

У складні часи український онлайн-сервіс виклику авто Uklon продовжує займатися волонтерською діяльністю та допомагати. Так, на початку повномасштабного російського вторгнення на територію України Uklon запустив новий клас авто #UklonВолонтер, у межах якого компанія безплатно підвозить їжу, пальне та медикаменти туди, де вони потрібні.







Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про волонтерський досвід компанії Uklon розповідаємо в рамках проєкту MMR “Відповідальна країна”.

Спершу проєкт #UklonВолонтер працював на базі контакт-центру Uklon, тому запити приймалися цілодобово та ставилися у чергу вручну. У пріоритеті були потреби військових, тероборони та лікарень. Були виконані тисячі доставок для наших захисників і захисниць: запчастини й дизель, плитоноски, шоломи, необхідні ліки, теплі речі, зокрема буржуйки, турбопічки тощо.

Згодом підʼєднати клас #UklonВолонтер та отримати допомогу в доставці чи трансфері людей стало можливим на сторінці проєкту. Крім цього, змінився й акцент на забезпечення дедалі більших проблем вимушено переміщених осіб (ВПО), а також на покритті нагальних потреб у прифронтових містах. Перевезли сотні кілограмів продуктових наборів, одягу, медикаментів та засобів особистої гігієни для ВПО. Водночас у компанії допомагали й чотирилапим друзям, передаючи сотні кілограм корму для тварин та інших необхідних речей у притулки.

Основною метою проєкту є обʼєднати тих, кому потрібна допомога, з тими, хто може її надати. Так, наприклад, у березні 2022 року Uklon розпочав спільну роботу з Благодійною організацією “Київ Волонтерський”, яка обʼєднує заклади харчування та пекарні. Слава Балбек, архітектор і співвласник закладів «Дублер» і «Дилетант», разом із командою координували процес збору заявок та роботу закладів, а Uklon відвозили волонтерів та доставляли вже потрібні продукти та готові обіди.

Для популяризації роботи класу #UklonВолонтер компанія здійснює пошук волонтерів через згадки у власних соцмережах (Instagram, Facebook) та на YouTube #UklonВолонтер шукає волонтерські організації, де ролик компанії охопив понад 1 600 000 переглядів. До того ж користувачі сервісу отримують щомісячно невеликі звіти волонтерської діяльності компанії у вигляді пуш-сповіщень та історій всередині застосунку.

Компанія підвищує рівень обізнаності про роботу класу й через інфлюєнсерів та лідерів думок. Наприклад, в одному з випусків шоу “Такі справи” Даша Астафʼєва згадала про проєкт #UklonВолонтер ( ДАША АСТАФ'ЄВА та ЛЕСЯ НІКІТЮК готують борщ / ТАКІ СТРАВИ #8), а також на каналі “Отака історія” зазначили про підсумки роботи класу протягом 215 днів його роботи (5 ФАКТІВ ПРО ШУХЕВИЧА | Разом з @imtgsh). Крім цього, згадки про проєкт набрали понад 3 000 000 охоплень в медіа.

Результати проєкту

За понад 300 днів роботи класу #UklonВолонтер було здійснено 40 427 поїздок, на покриття яких компанія інвестувала 16 086 357 гривень. Упродовж цього періоду користувачі сервісу переказали 2 020 066 гривень від загальної суми на підтримку роботи класу через опцію “Донат” на головному екрані застосунку. У цілому до проєкту залучено 144 благодійних організацій та 37 закладів.

Загалом разом з партнерами, волонтерами та водіями вдалося передати:

13 440 літрів пального ,

601 297 порцій їжі ,

30 927 кг продуктів ,

11 600 літрів питної води ,

понад 300 кг лікувального корму .

#UklonВолонтер працює у 6 містах країни: Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі. Найбільше волонтерських поїздок було здійснено у Харкові (56,1 % від загальної кількості). На другому місці – Київ (29,9 %), де найбільша кількість волонтерських поїздок була у березні та квітні. Трійку лідерів замикає Дніпро (з часткою 9,0 % від загальної кількості).

Клас #UklonВолонтер живе і продовжує свою роботу: з 2023 року змінюється концепція роботи – відтепер проєкт працюватиме напряму з громадськими організаціями по договірним відносинам через фонд Uklon Care. Оновлені звіти про хід проєкту можна простежувати на сторінці Uklon.