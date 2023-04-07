Uklon з’явиться за кордоном, можливо, вже у квітні

Український сервіс виклику таксі Uklon найближчим часом почне працювати за кордоном. Про це розповів операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь в інтерв’ю Liga.

У планах компанії зайти у дві країни, з перервою у три-чотири місяці, ще в одній країні розпочати працювати з партнером.

“У травні 2022 року ми планували увійти до першої країни, а загалом минулого року мали зайти щонайменше у три країни, ще в одній – запуститись за франшизою. Зараз ми працюємо, щоб дуже скоро це таки відбулося, можливо, вже у квітні", - розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.

Вартість виходу на новий ринок становить не менше $1 млн на країну. До того ж, в усіх країнах зараз доволі конкурентне середовище.

Зазначимо, що це не перша спроба компанії вийти на міжнародний ринок.

У 2021 році Uklon почав працювати в Молдові, але вже у березні 2022 року роботу сервісу довелося призупинити через початок повномасштабної війни в Україні й проблеми з партнером.

На молдовському ринку головним конкурент Uklon був сервіс виклику таксі "Яндекс".

"Ми її (Молдову) запускали як тест – це дало нам дуже великий досвід. Ми закрили цей ринок, бо не було можливості туди їздити: війна, багато невідомих, вирішили не витрачатись ще на той напрям. Але основним фактором був партнер, який не виправдав наших сподівань", – сказав Смусь.

У травні 2022 року компанія Uklon запускала міжнародну франшизу, щоб поширювати український продукт на весь світ.

Нагадаємо, компанію Uklon заснували у Києві у 2009 році.