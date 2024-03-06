Сергій Гришков, СЕО Uklon: "партнером Uklon може бути лише водій зі знанням української мови"

Райдхейлінгові застосунки для перевезень пасажирів і доставки товарів – це більше про IT, ніж про автомобільну логістику і роботу класичних таксопарків. Втім, керівники платформи можуть багато розповісти і про ситуацію на дорозі. СЕО української IT-компанії Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю для Delo.ua розповідає про українське таксі в Азербайджані і Узбекистані, радить найвигідніші авто для роботи та розповідає про плани експансії компанії на 2024 рік.

Uklon: експансія, плани і додаткові послуги

Яка частка Uklon на ринку України?

– Компанії мають власну закриту інформацію. В нашому бізнесі не прийнято озвучувати такі дані, саме через високу конкурентність галузі. Умовний користувач таксі зранку користується одним агрегатором послуг, ввечері повертається додому з іншим, тому показники присутності на ринку щоденно сильно змінюються.

Можна орієнтуватися на відкриті джерела на на кшталт дашбордів від Monobank, але вони дають уявлення про ринок з точністю до десятків відсотків. Відкритими є і дані про лідерів в конкретних містах, але ситуація надто динамічна, щоб опиратися в плануванні на цю статистику.

Ваші глобальні конкуренти мають перевагу в доступі до дешевих європейських кредитів. Як це впливає на вашу бізнес-стратегію?

– У нас є зареєстрована в ЄС компанія Uklon ltd, задача якої структурувати діяльність, захистити бренд завдяки англійському праву, що діє за кордоном і забезпечити доступ до вигідного кредитування В Uklon ltd ми акумулюємо певну частину коштів, щоб реінвестувати їх за кордоном. Так ми будуємо експансію на ринки інших країн. На жаль, на українську компанію залучити іноземне фінансування станом на зараз, особливо у воєнний час, майже неможливо.

Раніше Uklon називав пріоритетними країнами для експансії в ЄС країни Балтії, Польщу, Словаччину, Чехію. Чому не, наприклад, багаті і урбанізовані Німеччина або Франція?

– Не можу сказати, що ці країни є пріоритетними в регіоні, ми аналізуємо нові можливості для експансії не лише в Європі. Цікавий регіон Центральної Азії, в якій очікується ріст ринку райдхейлінг в 3-5 рази за найближчі 10 років.

Обираючи країну для відкриття бізнесу ми звертаємо увагу на розмір ринку, середній чек, наявність конкуренції, модель державного регулювання, фінансовий і юридичній устрій, комплаєнс.

Ймовірно, вже в цьому році з'явиться така країна або група країн.

Як розвивається бізнес Uklon в Азербайджані? Раніше місцевий керівник цього напряму відмічав гіршу цифровізацію в порівнянні з Україною

– Цей коментар, мабуть, стосувався всієї країни. В Азербайджані ми працюємо виключно в Баку і його передмістях, де немає жодних проблем з інтернетом. Там працюють і інші міжнародні райдхейлінг-платформи, конкуренція висока, але рівень цифровізації не впливає на ринок.

Бізнес в Азербайджані і Узбекистані виправдав початкові очікування?

– В Азербайджані в нас нема стрімкого росту. Зараз в цій країні змінюється законодавствча база для регулювання галузі перевезень. Поки на ринку не з’явилися нові правила, ми активно не інвестуємо в цю країну, але підтримуємо там роботу свого сервісу. По кількості замовлень Азербайджан поступається Узбекистану.

Натомість, ріст Uklon в Узбекистані суттєво перевершив наші очікування, ми вже на рік випереджаємо початковий план. Ташкент по кількості замовлень увійшов в топ міст по кількості замовлень в загальному портфелі компанії. Так, ми туди додатково інвестуємо для пришвидшення розвитку, але динаміка там дійсно крута.

Раніше ви казали, що компанія не займатиметься доставкою їжі клієнту, але маєте напрямок Uklon Delivery. Який сегмент ринку він займає?

– Хоча комплементарні продукти є ще одним нашим стратегічним напрямком, в нас не стоїть задача зробити в клієнтському застосунку окремий розділ food delivery.

Тут ми взяли більш широкий ринок “останньої милі”, і хочемо зробити крутий B2B продукт. Ми не обмежуємося food delivery, це можуть бути сфери HoReCa, e-commerce, тощо. Як правило, інтеграція відбувається по API, щоб бізнес наших партнерів міг зручно створювати замовлення в своїй інформаційній системі, використовуючи наш сервіс.

Приклад роботи застосунку Uklon

Додам, що в сегменті B2B ми рухаємося в напрямку доставки за допомогою автомобілів, але в пілотному режимі запустилася кур'єрська служба доставки. В Києві вже можна побачити залучених кур'єрів на скутерах.

Локальні служби таксі часто пропонують сервіси запуску чи евакуації автомобіля, підвозять паливо в каністрах. Чи є сенс вводити такі опції в райдхейлінг-платформах?

– Попит саме на такі продукти дуже обмежений. Однак, нашою стратегією є створення екосистеми додаткових послуг та сервісів, які акумулюватимуть в одній платформі все необхідне нашим користувачам. Користувач має “закривати” всі свої потреби в одному застосунку, це дозволяє утримувати клієнтів на нашій платформі і протидіяти їх відтоку.

Також це певна диверсифікація бізнесу, тому що з будь-якого додаткового продукту може вирости окрема галузь. Так було з ринком доставки, який в підсумку обігнав ринок райдхейлінгу за ємністю.

Станом на середину 2023 року ринок послуг таксі в Україні відновився на 80-90% від довоєнного. Uklon же повідомляв про відновлення бізнесу на рівень до повномасштабного вторгнення. Компанія росте швидше за ринок?

– В деяких містах маємо перевищення довоєнних показників, в деяких ще не досягли, але загалом ми повернулися до довоєнних показників на ринку райдхейлінгу. По швидкості зростання ринку точних цифр в нас немає, але не думаю, що ми суттєво випереджаємо конкурентів.

Як готувалися до зимового сезону 2023/2024 і можливих блекаутів?

– Весь бізнес в Україні готується до блекаутів, і наша технічна команда теж підготувалась до роботи в умовах нестабільного інтернету і GPS:

Зменшили об’єми передачі даних в системі, після чого застосунки для пасажира і драйвера починають споживати менше трафіку. Втрачається точність геолокації і збільшується похибка при пошуці клієнта, але в умовах відключень електрики платформа може функціонувати. Додали до стандартних методів геолокації додатковий метод уточнення даних по вишкам зв’язку. Це особливо важливо для прифронтових зон, де працюють засоби РЕБ і спотворюється сигнал GPS. В додатку для водія додали можливість вручну корегувати своє місцезнаходження, щоб пасажир зміг знайти таксі по геомітці.

В прифронтових зонах або поблизу зон бойових дій ці функції працюють і зараз.

Загалом, в сезоні 2022/2023 Uklon нормально працював. “Випадали” лише локальні зони і на певний час.

Яке авто вибрати для роботи в таксі?

Частина “синьої” лінії київського метро припинила роботу. Чи змусило це киян з Голосіївського району пересісти на таксі?

– Ми спостерігали ріст замовлень в перший тиждень після після закриття частини станції. Далі люди адаптувалися, сформували собі зручні графіки, перейшли на додатково запущений наземний транспорт. Наразі збільшення замовлень в цьому районі ми не бачимо.

Поїздку в центр Києва на власному авто ускладнює відсутність достатньої кількості паркомісць. Які "тригери" спонукають користувача обирати саме таксі?

– Це дуже актуальна проблема для міст-мільйонників, як і для всього світу. Дослідження показують, що зараз на власних автомобілях здійснюється 45% поїздок, а до 2030 року цей показник скоротиться до 29%. Один із головних стимулів цього тренду – запарковані центральні частини густонаселених міст. В багатьох містах обмежують в’їзд приватних авто в центр або певні локації, що теж не сприяє популярності власного транспорту.

Наші дослідження підтверджують цю думку: для важливої зустрічі в центрі Києва, багато автовласників вибирають райдхейлінг-сервіс. Це зручніше, ніж шукати парковку без жодних гарантій, залишити авто з порушенням ПДД і мати проблеми з поліцією, або запаркуватись дуже далеко від потрібного місця і запізнитись на зустріч.

Uklon має найжорсткіші обмеження по віку авто у власності водія – 17 років проти 24-26 у конкурентів. Чим викликане це обмеження?

– Ми робимо ставку на якість обслуговування. В нас 70-80% партнерів-водіїв працюють на власних автомобілях, і це є дуже важливо для якісного надання послуг: за своїм авто людина краще доглядає, їздить обережніше, тощо. Інші 20-30% таксі є орендованими, і ми маємо певні критерії до марки автомобілю, року випуску і його технічного стану. Регулярно проводимо техогляди, і маємо доволі багато критеріїв оцінки транспорту і водія, як його рейтинг, наприклад.

Які авто найрентабельніші в таксі?

– З точки зору економіки найпопулярнішими в класі “комфорт” є Hyundai Elantra і Kia Forte. В бізнес-класі найпопулярніші Toyota Camry та Hyundai Sonata.

А як проявили себе електромобілі з точки зору рентабельності?

– Суттєвого впливу на галузь вони не мають. Їх використовують, кількість електромобілів потроху росте. Але вони мають досить малий пробіг до розрядки батареї, і не можуть від'їздити повний робочий день, на відміну від авто з ДВЗ . Тому з точки зору економіки в них немає переваги, поки не буде вирішене технічне питання швидкої підзарядки “електричок”. Думаю, це питання часу.

Водії в інтернеті скаржаться на невигідні тарифи на перевезення, оскільки LPG останнім часом сильно здорожчав, а тарифи для водіїв не змінилися. Чи будуть вони переглядатися і як компанія діятиме в ситуації подальшого блокування кордонів з ЄС, якщо пропан знову коштуватиме понад 30 грн/літр?

– Ми досить часто переглядаємо базовий тариф, тоді як динамічний залежить від поточної ситуації на дорогах та кількості замовлень. Стараємося тримати конкурентні ціни для водія, і реагуємо на зовнішні фактори, такі як подорожчання пального через протести на кордоні.

Як драйвер Uklon звітує перед податковою і яка ставка податку?

– Партнери, для яких перевезення пасажирів є основним місцем роботи, найчастіше мають статус ФОП і працюють на єдиному податку. Для постійної зайнятості ми рекомендуємо саме цю модель, оскільки звітність за нею набагато простіша і більш зрозуміла.

Приклад роботи застосунку Uklon

Якщо водій підробляє в таксі в вільний час, він має подавати декларацію за загальною податковою системою і сплачувати податок з доходів фізичних осіб.

При цьому компанія є податковим резидентом України, і щомісяця сплачує мільйони гривень податків: ПДВ, податок на прибуток та заробітну плату. З другого кварталу 2024 року будемо сплачувати ще один податок — "податок на Google".

Рада пропонує легалізувати облік самозайнятих осіб, запровадивши єдиний податок зі ставкою 6%. Що це змінить для галузі?

– Ми і лідери ринку підтримуємо цю ініціативу і всіляко намагаємось сприяти прийняттю цього законопроекту . Він спрощує оподаткування водіїв, які використовують сервіс як підробіток. Документ дозволить їм працювати в зрозумілому податковому режимі, а в бюджет таке регулювання принесе додаткові податки, що дуже важливо в часи війни.

Компанія в 2023 році доєдналася до ініціативи "Дія. Сіті". Як оцінюєте економічний ефект такого рішення?

– Наші очікування виправдані, ми отримали два важливі бенефіти:

Репутаційна частина. До ком'юніті "Дія. Сіті" доєдналось багато технологічних компаній, і нам теж важливо бути присутніми там; Зручна податкова модель для контракторів цієї платформи, зрозумілий механізм бронювання фахівців і інші “плюси” для нашої компанії.

Водіїв вистачає, але є куди рости

Бізнес зараз говорить про кадровий голод. Наскільки серйозна ця проблема для Uklon, і чи можна її компенсувати за рахунок водіїв-жінок?

– Одразу після повномасштабного вторгнення кількість наших партнерів дуже збільшилась за рахунок вимушених переселенців. Багато людей втратили роботу і розглядали сферу перевезень як підробіток. Зараз ми не спостерігаємо такого напливу доєднань до нашої платформи. Не скажу, що нам бракує партнерів.

Щодо жінок-водійок, то це для нас теж важливий напрямок. В 2024 році ми попрацюємо над такими проектами, як в плані комунікацій, так і з точки зору конкретних проектів, наприклад, з автошколами.

Такий проект ми розвиватимемо, але не через нестачу партнерів, скоріше із стратегічним розуміння важливості теми.

В багатьох країнах таксі водять трудових мігранти з інших країн. Чи багато таких серед ваших партнерів?

– Ми співпрацюємо з іноземцями, але їхня кількість дуже незначна. Вимогою для роботи з Uklon є знання української мови, і зараз в Україні не дуже багато іноземців, які б відповідали цій вимозі.