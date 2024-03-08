В Uklon рассказали о потенциале электромобилей для работы в такси

Технологический уровень развития электромобилей пока не позволяет им на равных конкурировать в такси с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Но в будущем это отставание, вероятнее всего, будет преодолено, сообщил СЕО украинской IT-компании Uklon Сергей Гришков в интервью Delo.ua.

Такие транспортные средства ограничены достаточно малой автономностью и имеют достаточно малый пробег до разрядки аккумуляторной батареи. Поэтому они не могут полноценно отъездить полный рабочий день, в отличие от традиционных автомобилей с ДВС, отметил Сергей Гришков.

Поэтому с точки зрения экономики они не имеют преимущества для работы в такси, хотя пользование электромобилем и обходится владельцу дешевле по сравнению с затратами на обычное авто. Впрочем, технически проблема быстрой подзарядки "электричек" - вопрос времени, добавляет СЕО Uklon.

Пока их используют для перевозок пассажиров, количество электромобилей в Украине постепенно растет, но существенного влияния на отрасль они не оказывают.

Можно ли вызвать такси Uklon чтобы завести заглохшее авто, о тарифообразовании поездок и размере налогов с водителей - читайте в интервью с СЕО компании Сергеем Гришковым.

Рынок электромобилей в Украине.

В январе автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. авто на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.

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