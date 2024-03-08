В Uklon розповіли про потенціал електромобілів для роботи в таксі

Технологічний рівень розвитку електромобілів поки не дозволяє їм на рівних конкурувати в таксі з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння. Але в майбутньому це відставання, найімовірніше, буде подолане, повідомив СЕО української IT-компанії Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю для Delo.ua.

Такі транспорті засоби обмежені досить малою автономністю, і мають досить малий пробіг до розрядки акумуляторної батареї. Тому вони не можуть повноцінно від'їздити повний робочий день, на відміну від традиційних авто з ДВЗ, зазначив Сергій Гришков.

Через це з точки зору економіки вони не мають переваги для роботи в таксі, хоча користування електромобілем і обходиться власнику дешевше в порівнянні з витратами на звичайне авто. Втім, технічна проблема швидкої підзарядки “електричок” є питанням часу, додає СЕО Uklon.

Наразі їх використовують для перевезень пасажирів, кількість електромобілів в Україні поступово росте, але суттєвого впливу на галузь вони не мають.

Чи можна викликати таксі Uklon щоб завести заглохле авто, про тарифоутворення поїздок і розмір податків з водіїв - читайте в інтерв'ю з СЕО компанії Сергієм Гришковим.

Ринок електромобілів в Україні

У січні автопарк України поповнили більше 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 рази.

У 2023 році український автопарк поповнили 37,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.

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