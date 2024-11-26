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Uber стикається з дефіцитом водіїв у години пік: почали залучати жінок
Uber в Україні фіксує нестачу водіїв-партнерів у години пік, зокрема за годину до початку комендантської години і в першу годину після її скасування - з 5 до 6 ранку.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми спостерігаємо брак водіїв-партнерів у години пік, які також пов'язані з комендантською годиною, - між 5 і 6 ранку і за годину до початку комендантської години", - зауважили в Uber.
Зазначається, що компанія не може виміряти масштаби впливу мобілізаційних заходів на її діяльність в Україні, але підкреслюють, що "повномасштабна війна суттєво змінила український ринок райдхейлінгу".
В Uber відзначили, що комендантська година скоротила час роботи платформи та вплинула на те, як люди пересуваються містом.
"У цих непростих обставинах нашим пріоритетом є підтримання балансу між попитом з боку пасажирів і доступністю водіїв. Це означає не тільки залучення нових водіїв, а й створення кращої пропозиції для наявних водіїв-партнерів, щоб вони були задоволені умовами платформи", - наголосили в Uber.
Там додали, що платформа наразі фокусується на залученні жінок як водіїв-партнерів.
"Київ, який залишається найбільшим українським містом як за кількістю поїздок, так і за кількістю водіїв-партнерів Uber, також відображає ці тенденції", - підкреслили в Uber.
Зауважимо, станом на середину 2023 року з Uber в Україні працювало приблизно 25 тис. партнерів-водіїв.
Нагадаємо, відтепер через сервіси Bolt та Uklon можна викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00 у Львові та Львівській області. Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.
Такі рішення незабаром можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.