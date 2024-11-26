Uber стикається з дефіцитом водіїв у години пік: почали залучати жінок

Uber в Україні фіксує нестачу водіїв-партнерів у години пік, зокрема за годину до початку комендантської години і в першу годину після її скасування - з 5 до 6 ранку.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми спостерігаємо брак водіїв-партнерів у години пік, які також пов'язані з комендантською годиною, - між 5 і 6 ранку і за годину до початку комендантської години", - зауважили в Uber.

Зазначається, що компанія не може виміряти масштаби впливу мобілізаційних заходів на її діяльність в Україні, але підкреслюють, що "повномасштабна війна суттєво змінила український ринок райдхейлінгу".

В Uber відзначили, що комендантська година скоротила час роботи платформи та вплинула на те, як люди пересуваються містом.

"У цих непростих обставинах нашим пріоритетом є підтримання балансу між попитом з боку пасажирів і доступністю водіїв. Це означає не тільки залучення нових водіїв, а й створення кращої пропозиції для наявних водіїв-партнерів, щоб вони були задоволені умовами платформи", - наголосили в Uber.

Там додали, що платформа наразі фокусується на залученні жінок як водіїв-партнерів.

"Київ, який залишається найбільшим українським містом як за кількістю поїздок, так і за кількістю водіїв-партнерів Uber, також відображає ці тенденції", - підкреслили в Uber.

Зауважимо, станом на середину 2023 року з Uber в Україні працювало приблизно 25 тис. партнерів-водіїв.

Нагадаємо, відтепер через сервіси Bolt та Uklon можна викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00 у Львові та Львівській області. Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.

Такі рішення незабаром можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.