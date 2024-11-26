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Транспорт
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Uber сталкивается с дефицитом водителей в часы пик: начали привлекать женщин

такси на улице
Uber наблюдает в Украине нехватку водителей-партнеров перед комендантским часом и сразу после нее

Uber в Украине фиксирует нехватку водителей-партнеров в часы пик, в том числе за час до начала комендантского часа и в первый час после его отмены — с 5 до 6 утра.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы наблюдаем нехватку водителей-партнеров в часы пик, также связанные с комендантским часом, — между 5 и 6 утра и за час до начала комендантского часа", — отметили в Uber.

Отмечается, что компания не может измерить масштабы влияния мобилизационных мер на ее деятельность в Украине, но подчеркивают, что "полномасштабная война существенно изменила украинский рынок райдхейлинга".

В Uber отметили, что комендантский час сократил время работы платформы и повлиял на то, как люди передвигаются по городу.

"В этих непростых обстоятельствах нашим приоритетом является поддержание баланса между спросом со стороны пассажиров и доступностью водителей. Это означает не только привлечение новых водителей, но и создание лучшего предложения для имеющихся водителей-партнеров, чтобы они были удовлетворены условиями платформы", — отметили в Uber .

Там добавили, что платформа фокусируется на привлечении женщин как водителей-партнеров.

"Киев, остающийся крупнейшим украинским городом как по количеству поездок, так и по количеству водителей-партнеров Uber, также отражает эти тенденции", — подчеркнули в Uber.

Отметим, по состоянию на середину 2023 года с Uber в Украине работало около 25 тыс. партнеров-водителей.

Напомним, теперь через сервисы Bolt и Uklon можно вызвать авто во время комендантского часа с 00:00 до 05:00 во Львове и Львовской области.

Такие решения вскоре могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

Автор:
Светлана Манько