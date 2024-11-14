Uklon інтегрував "Дію" для швидкої реєстрації водіїв-партнерів

Uklon став першим райдхелінг-сервісом в Україні, який інтегрував застосунок "Дія". Це пришвидшить верифікацію даних нових водіїв-партнерів для співпраці із сервісом.

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Про це повідомляє пресслужба Uklon.

Зазначається, що раніше, щоб зареєструватися та почати співпрацю з Uklon, партнеру потрібно було фотографувати документи та очікувати на рішення менеджерів Driver Care щодо підтвердження заявки.

Тепер на сайті Uklon Driver доступна функція шерингу документів через "Дію", яка дозволяє поділитися копіями водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших цифрових документів лише у кілька кліків.

"Завдяки інтеграції з "Дією" ми скоротили час реєстрації водія на 25% — раніше це займало 8 хв і вимагало ряд самостійних кроків, — зазначив Олександр Чумак, технічний директор Uklon.

Як поділитися документами в Uklon через Дію?

1. Під час реєстрації на сайті Uklon Driver натисніть Додати дані через "Дію".

2. З переліку необхідних документів виберіть ті, які маєте в "Дії", натисніть "завантажити".

3. З сайту в браузері телефона вас перекине в застосунок "Дія" для підтвердження надсилання копій. Якщо реєструєтесь з ПК — відкрийте сканер у "Дії" в телефоні і наведіть його на QR-код на екрані.

Після цього заявку на реєстрацію вже розглядають в Uklon.

Фото: пресслужба Uklon

Для партнерів, які бажають співпрацювати з Uklon, залишається можливість зареєструватися на сайті без шерингу документів через "Дію". У такому випадку необхідно буде вручну ввести всі необхідні дані під час реєстрації, завантажити фото документів, потрібних для різного типу реєстрації, та дочекатися опрацювання й підтвердження заявки менеджерами Driver Care.

Раніше український маркетплейс AUTO.RIA інтегрував сервіс шерингу документів через додаток “Дія”. Відтак автомобіль від власника зможе отримати спеціальну позначку "Власник авто. Підтверджено через Дію".