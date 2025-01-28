Водителей такси начали штрафовать за отсутствие лицензии

Инспекторы Государственной службы безопасности на транспорте начали проводить рейдовые проверки водителей, работающих с известными сервисами такси.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Отмечается, что во время рейдовой проверки во Львовской области инспекторы совместно с патрульной полицией остановили легковые автомобили марки Nissan и Peugeot, осуществлявшие перевозку пассажиров на заказ.

"При проверке документов, на основании которых осуществляются перевозки пассажиров, было установлено, что водители не являются субъектами хозяйственной деятельности и не имеют лицензии на осуществление такой деятельности", — отмечают в ведомстве.

Фото: пресс-служба Укртрансбезопасности

Сообщается, что водителям были составлены протоколы за совершение административного правонарушения, ответственность по которой определит суд. Сумма штрафа составляет от 17000 до 34000 грн.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 11025, регулирующий вопрос привлечения к ответственности автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами без соответствующих разрешительных документов ("нелегальные" перевозки).

Напомним, теперь через сервисы Bolt и Uklon можно вызвать авто во время комендантского часа. с 00:00 до 05:00 в Львове и Львовской области. Работа обоих приложений в пилотном формате согласована с Львовской областной военной администрацией и Львовским городским советом.

Такие решения вскоре могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

Ранее сообщалось, что Uber в Украине фиксирует нехватку водителей-партнеров в часы пик, в том числе за час до начала комендантского часа и в первый час после его отмены — с 5 до 6 утра.