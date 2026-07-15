Україна зможе отримати більше газу завдяки розширенню СПГ-терміналу в Хорватії

Хорватія планує збільшити потужність свого єдиного терміналу для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) на острові Крк майже на 30%. Це рішення може суттєво посилити енергетичну безпеку Східної Європи та збільшити постачання газу в Україну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За словами керівного директора компанії LNG Croatia Івана Фугаса, комерційна потужність терміналу на Адріатиці зросте на 1 мільярд кубічних метрів на рік — до 4,5 мільярда кубометрів на рік — уже на початку 2027 року. Аукціон на розподіл нових додаткових потужностей планують провести у першому кварталі наступного року, а контракти укладатимуть на довгостроковий період — до 2040 року.

Чому розширення є важливим для України

Низка країн Східної Європи активно шукає нові варіанти імпорту СПГ, щоб диверсифікувати джерела постачання, знизити ціни та зменшити залежність від російського палива.

Покриття зимових дефіцитів: Україна критично потребує додаткового імпорту газу з Європейського Союзу під час зимових піків споживання, особливо коли російські обстріли пошкоджують її власну інфраструктуру видобутку та зберігання.

Привабливі тарифи: хорватський термінал пропонує одні з найнижчих тарифів у Європі, якщо оцінювати сукупну вартість послуг самого терміналу та подальшого транспортування трубопроводами.

Як зазначає директор компанії, розширення хорватського терміналу могло б найкращим чином прислужитися саме Україні. Він також додав, що у разі повного продажу нових потужностей на аукціоні наступного року компанія розгляне можливість ще більшого розширення об'єкта, проте таке рішення вже має ухвалюватися на державному рівні.

Наразі діючі потужності терміналу на острові Крк повністю заброньовані до 2036 року місцевими енергетичними компаніями та кількома угорськими фірмами. Основними постачальниками палива є США (близько двох третин обсягів), Тринідад і Тобаго (11%) та Алжир (9%). Наразі бойові дії на Близькому Сході жодним чином не вплинули на стабільність постачань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вперше самостійно забронювала потужності газового терміналу в ЄС. Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації зрідженого природного газу (LNG) в Європі, отримавши доступ до інфраструктури LNG-терміналу в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.