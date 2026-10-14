Видобуток нафти в Росії падає десятий місяць поспіль через удари по НПЗ

Середньодобовий показник видобутку нафти в Росії у вересні скоротився десятий місяць поспіль, наближаючи загальний період безперервного падіння галузі до одного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

За даними ОПЕК, у вересні російський видобуток знизився ще на 38 тисяч барелів на добу порівняно із серпнем, коли спад становив 174 тисячі барелів щодня. Через удари по нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах російські компанії не можуть транспортувати, зберігати та переробляти нафту в потенційно можливих обсягах.

Підприємства змушені обмежувати видобуток сировини, що зменшує надходження до бюджету РФ від податку на видобуток корисних копалин.

Відставання від квот ОПЕК+ та оцінки МЕА

Фактичний середньодобовий видобуток РФ виявився на 1,306 мільйона барелів (або на 13,2%) нижчим за виділену країні квоту в межах альянсу ОПЕК+. Картель із партнерами почав збільшувати ліміти з весни 2025 року. Проте з березня 2026 року, коли почалася війна з Іраном, середньодобовий видобуток Росії за квотою міг зрости на 380 тисяч барелів, але натомість скоротився на 500 тисяч барелів.

З часу останнього піка видобутку в листопаді 2025 року щоденне виробництво нафти в Росії, за даними ОПЕК, зменшилося вже на 740 тисяч барелів на добу. Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінює спад суттєвіше:

за даними МЕА, видобуток у РФ ще в серпні становив 8,34 мільйона барелів на добу (проти 8,68 мільйона за оцінкою ОПЕК);

загальні масштаби скорочення МЕА оцінює майже в 1 мільйон барелів на добу, а саме у 940 тисяч (проти 740 тисяч за даними ОПЕК).

Стан нафтопереробки та заяви про енергетичне перемир'я

Хоча у вересні інтенсивність українських ударів по російських НПЗ знизилася до тримісячного мінімуму, вона випереджала темпи ремонтних робіт. Це не дозволило досягти відчутного нарощування переробки, яка залишається нижчою за 4 мільйони барелів на добу при сезонній нормі 5,4–5,5 мільйона.

За оцінкою аналітиків Rystad Energy, за збереження нинішньої інтенсивності ударів щодобова переробка залишатиметься на рівні 3,5–4 мільйонів барелів.

Президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, однак Росія до нього не приєдналася. Україна заявила, що погодиться на перемир'я лише в разі припинення російських атак на її енергетичні об'єкти. Як повідомило видання The New York Times із посиланням на обізнаного з позицією Трампа співрозмовника, американський президент включає в це перемир'я виключно НПЗ, тоді як єдиний український нафтопереробний завод припинив роботу ще у 2022 році після обстрілів на початку війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що морський експорт нафтопродуктів із РФ зріс до тримісячного максимуму попри обвал постачань дизелю. Показники у вересні досягли близько 1,17 млн барелів на добу на тлі дії урядової заборони на експорт дизельного пального.