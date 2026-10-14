Добыча нефти в России падает десятый месяц подряд из-за ударов по НПЗ

Среднесуточный показатель добычи нефти в России в сентябре сократился десятый месяц подряд, приближая общий период непрерывного падения отрасли к одному году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным ОПЕК, в сентябре российская добыча снизилась еще на 38 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом, когда спад составил 174 тысяч баррелей ежедневно. Из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным терминалам и резервуарам российские компании не могут транспортировать, хранить и перерабатывать нефть в потенциально возможных объемах.

Предприятия вынуждены ограничивать добычу сырья, что уменьшает поступление в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых.

Отставание от квот ОПЕК+ и оценки МЭА

Фактическая среднесуточная добыча РФ оказалась на 1,306 миллиона баррелей (или на 13,2%) ниже выделенной страны квоты в рамках альянса ОПЕК+. Картель с партнерами начал увеличивать лимиты с весны 2025 года. Однако с марта 2026 года, когда началась война с Ираном, среднесуточная добыча России по квоте могла вырасти на 380 тысяч баррелей, но сократилась на 500 тысяч баррелей.

С момента последнего пика добычи в ноябре 2025 года ежедневное производство нефти в России, по данным ОПЕК, уменьшилось уже на 740 тысяч баррелей в сутки. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает спад более существенно:

по данным МЭА, добыча в РФ еще в августе составила 8,34 миллиона баррелей в сутки (против 8,68 миллиона по оценке ОПЕК);

общие масштабы сокращения МЭА оценивает почти в 1 миллион баррелей в сутки, а именно в 940 тысяч (против 740 тысяч по данным ОПЕК).

Состояние переработки и заявления об энергетическом перемирии

Хотя в сентябре интенсивность украинских ударов по российским НПЗ снизилась до трехмесячного минимума, она опережала темпы ремонтных работ. Это не позволило достичь ощутимого наращивания переработки, которая остается ниже 4 миллионов баррелей в сутки при сезонной норме 5,4–5,5 миллиона.

По оценке аналитиков Rystad Energy, при сохранении нынешней интенсивности ударов ежесуточная переработка будет оставаться на уровне 3,5-4 миллиона баррелей.

Президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, однако Россия к нему не присоединилась. Украина заявила, что согласится на перемирие только при прекращении российских атак на ее энергетические объекты. Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на знакомого с позицией Трампа собеседника, американский президент включает в это перемирие исключительно НПЗ, тогда как единственный украинский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще в 2022 году после обстрелов в начале войны.

Напомним, ранее сообщалось, что морской экспорт нефтепродуктов из РФ вырос до трехмесячного максимума, несмотря на обвал поставок дизеля. Показатели в сентябре достигли около 1,17 млн баррелей в сутки на фоне действия правительственного запрета на экспорт дизельного горючего.